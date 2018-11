Second Round Games – Class 2A:

Downs Tri-Valley 35 Pana 31

Class 3A

Greenville 26 Pleasant Plains 14

Monticello 49 Anna-Jonesboro 13

Carlinville 40 Paxton 7

Class 5A

Highland 56 Mattoon 35

Cahokia 33 Carbondale 0

Class 7A

East St. Louis 45 Glenbard East 14

Class 8A

Edwardsville 45 West Aurora 16

Highland, now 11 and 0, will play in the quarterfinals Saturday at Joliet Catholic.